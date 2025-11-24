Ковалев войдет в штаб Галлана в «Шанхае»

Как стало известно «СЭ», Алексей Ковалев войдет в тренерский штаб Жерара Галлана в «Шанхае».

Ранее 52-летний российский специалист, который работал ассистентом Алексея Жамнова в «Спартаке», был уволен московским клубом. Также красно-белых покинул Игорь Кравчук, а в тренерский штаб главной команды «Спартака» был переведен старший тренер молодежки Олег Кваша.

Ковалев также работал в «Куньлуне» (ныне — «Шанхай Дрэгонс») главным тренером и ассистентом. В штаб Жамнова в «Спартаке» он входил с 2023-го.

«Шанхай» набрал 33 очка в 28 матчах FONBET чемпионата КХЛ и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.