Ковалев прокомментировал поражение «Куньлуня» от «Витязя»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:3).

«Интересная игра была. Обидно, что первые два гола с неприятных отскоков. Потом уже было тяжело что-то создать. Но ребята старались, выкладывались по полной. Плохо что не забили, но надо отдать им должное, они старались», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции и потерял шансы на плей-офф, «Витязь» с 52 очками — на восьмой строчке Запада.