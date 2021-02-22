Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

— Хорошо играли два периода, а потом начали гоняться за личными очками, почувствовав, что можно их набрать. Стали много играть индивидуально. Говорим постоянно, что нужно все 60 минут играть как команда. Свалились на индивидуальную игру — и вот что произошло, — цитирует тренера сайт СКА.

— Когда получили преимущество 5 на 3 при крупном счете, расслабились?

— Много над этим работаем, пытаемся донести до игроков. Понимали, что соперник будет рисковать, руки затряслись, пошли неточные передачи. Так 5 на 3 не разыгрывают. Потом стали пытаться играть в «лишь бы не пропустить» вместо того хоккея, что был в начале матча.

— У команды нет психологии победителя?

— Думаю, у нас это есть. Просто не было времени довести команду до нужного уровня, не было тренировочного лагеря. Тяжело было что-то вытащить из ребят без подготовки. Сезон сейчас подходит к концу, игроки уже мыслями дома. Пытаешься их мотивировать, но понятно, что тяжело.

— Какое задание было на третий период?

— Играть так же, как до этого, когда мы действовали хорошо. Все в целом шло по плану до третьего периода, когда начали сваливаться на индивидуальную игру.