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Ковалев — о поражении от «Барыса»: «Если такие провалы будут, и дальше будем проигрывать»

20:42
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

«Если не научимся играть в командную игру, то такие провалы будут, и мы будем проигрывать. Когда играем одним коллективом, то забиваем больше и совсем другая игра. Каждый хочет быть героем, каждый сваливается на индивидуальную игру, говорим об одном и том же, но все повторяется. Многие переигрывают смены, сразу начинает замыкать, голова неправильные решение принимает, покороче смены, но каждый за себя, хорошо, что отделались таким результатом», — приводит слова Ковалева сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/19/478826.html

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