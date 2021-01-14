Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итог матча регулряного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Достаточно тяжелая поездка и игра, — цитирует игрока сайт КХЛ. — Было важно зацепиться, чтобы не проиграть все матчи серии. Ожидали, что силы будут на исходе в концовке, но грамотно сыграли тактически. Был важный разговор о том, что надо было взять у «Сибири» то, что она забрала у нас дома. В Мытищах мы развалились в самом начале, не поверили в себя. Сделали выводы, чтобы этого не повторялось. Сегодня ребята молодцы, сыграли полные 60 минут».