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Ковалев — о победе над «Сибирью»: «Было важно зацепиться, чтобы не проиграть все матчи серии»

19:33
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итог матча регулряного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Достаточно тяжелая поездка и игра, — цитирует игрока сайт КХЛ. — Было важно зацепиться, чтобы не проиграть все матчи серии. Ожидали, что силы будут на исходе в концовке, но грамотно сыграли тактически. Был важный разговор о том, что надо было взять у «Сибири» то, что она забрала у нас дома. В Мытищах мы развалились в самом начале, не поверили в себя. Сделали выводы, чтобы этого не повторялось. Сегодня ребята молодцы, сыграли полные 60 минут».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/14/479984.html

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