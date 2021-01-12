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Ковалев назвал причины поражения «Куньлуня» в матче с «Амуром»

16:09
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, соперник явно переигрывал в скоростях, единоборствах. Когда не выигрываешь борьбу, то становится сложнее играть. Делали работу по максимуму как могли. Ребята играли до конца, но нужно понимать элементарные вещи, что, играя по краям и бортам, ничего не создашь», — цитирует Ковалева официальный сайт КХЛ.

После этой победы хабаровчане закрепились на десятом месте на «Востоке» с 38 очками, у китайской команды — 27 очков и 11-я позиция.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/12/479908.html

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