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Ковалев назвал причину поражения «Куньлуня» в матче с рижским «Динамо»

23 ноября 2020, 23:59
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал поражение в овертайме от рижского «Динамо» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята хорошо выложились, но при этом мы допустили ошибки, после которых соперник реализовал свои моменты. Мы свои использовать не смогли, плюс — у «Динамо» хорошо сыграл вратарь. Бывает так, что ты чувствуешь: игра идет, создаются моменты, ты вот-вот забьешь... и слишком увлекаешься этим, соперник тебя ловит. Нужно быть внимательней, о чем мы все время и говорим команде», — цитирует Ковалева официальный сайт КХЛ.

После этой победы рижане остались на последнем месте на «Западе» с 12 очками, у китайского клуба — последняя позиция на «Востоке» — 13 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/23/476226.html

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