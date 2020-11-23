Ковалев назвал причину поражения «Куньлуня» в матче с рижским «Динамо»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал поражение в овертайме от рижского «Динамо» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята хорошо выложились, но при этом мы допустили ошибки, после которых соперник реализовал свои моменты. Мы свои использовать не смогли, плюс — у «Динамо» хорошо сыграл вратарь. Бывает так, что ты чувствуешь: игра идет, создаются моменты, ты вот-вот забьешь... и слишком увлекаешься этим, соперник тебя ловит. Нужно быть внимательней, о чем мы все время и говорим команде», — цитирует Ковалева официальный сайт КХЛ.

После этой победы рижане остались на последнем месте на «Западе» с 12 очками, у китайского клуба — последняя позиция на «Востоке» — 13 очков.