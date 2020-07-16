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Ковалев может стать главным тренером «Куньлуня»

16:57
Алексей Ковалев. Фото photo.khl.ru
Алексей Ковалев. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», канадец Курт Фрэйзер покинет пост главного тренера «Куньлуня».

Главный претендент на его мест — входивший в штаб североамериканского специалиста Алексей Ковалев. Меняется и концепция клуба: вместо большего числа легионеров из Канады и США планируется использовать больше российских хоккеистов.

Планируется, что бюджет «Куньлуня» будет уменьшен. Напомним, что из-за пандемии китайский клуб проведет сезон-2020/21 в Мытищах. (Алексей Шевченко)

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