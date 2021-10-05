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Коваленко заявил, что Бобков не виноват в поражении «Ак Барса». Он бросил шайбу на клюшку соперника

22:40
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Нападающий казанского «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал поражение своего клуба в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Тяжело что-то говорить, очень обидное поражение, были глупые ошибки и в овертайме за 15 секунд проиграли матч. Все парни красавцы, все работали без исключения. Бобков тоже в порядке, вины его нет ни в какой в голах пропущенных нет. Тут нам нужно больше работать. Во втором периоде немного подсели, в своей зоне не лучшая игра была. Большинство? Нужно увереннее держать шайбу, играть в пас, больше бросать и голы придут. Мы же много моментов создаем, но тяжело реализовывать их. Проблема только в реализации, мы много работаем над большинством на тренировках», — сказал Коваленко.

Отметим, что в сентябре в Минске «Динамо» победило «Ак Барс» со счетом 5:2.

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Рустам Имамов все материалы автора

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