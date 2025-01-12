Ковальчука не удивило, что «Спартак» разгромил СКА со счетом 5:0

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» поделился мнением о матче FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Спартак» (0:5).

— За хоккеем в КХЛ успеваете следить?

— Да, я смотрю игры по телевизору. Когда в Москве, хожу на матчи «Спартака». Сейчас будут игры с ЦСКА, СКА. Обязательно придем поболеем.

— Результат последнего матча со СКА 5:0 удивил?

— Я смотрел матч по телевизору. На самом деле не удивил. Ребята, которым еще в прошлом сезоне не хватало опыта, сейчас играют совсем по-другому. Мальцев, Пашин, Филин, Беляев — они чувствуют, что их роль изменилась, и забивают важные голы. Теперь говорят не только о звене Порядин — Морозов — Голдобин, но и другие ребята берут лидерство на себя. Это классно. Уверен, рука Алексея Юрьевича Жамнова видна. Команда сплоченная. Хотелось бы, конечно, больше стабильности, но уверен, что к плей-офф «Спартак» подойдет в оптимальной форме.

— Нынешний «Спартак» может претендовать на Кубок Гагарина?

— Сейчас любая команда может претендовать на кубок. Понятно, есть ярко выраженные системные команды, которые имеют чуть больше шансов. Но, как показал прошлый сезон, с перекрестным плей-офф может произойти все что угодно.