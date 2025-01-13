Ковальчук заявил, что не завидует рекордам Овечкина

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

— Вся страна следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Можете объяснить, как Александру удается держать такой снайперский темп в 39 лет?

— Овечкин — такой один. Поэтому он и Овечкин. Нет такого человека и близко, кто это делает. 20 сезонов подряд он забил по 20 голов. Это говорит о многом. Я не сомневаюсь, что он побьет рекорд. Это сейчас много обсуждается, но Александру главное не думать об этом. А просто заниматься любимым делом и кайфовать.

— Верите, что Александр обгонит Гретцки уже в нынешнем сезоне?

— Когда бы это ни произошло, я уверен, что это случится. Будет ли это в этом сезоне или в следующем — это не так важно.

— У вас были сезоны, когда вы конкурировали с Овечкиным по очкам и голам. Не испытываете чувства зависти, что Александру удается до сих пор играть в НХЛ и забивать по 20 голов даже в солидном для спорта возрасте?

— Я вообще не тот человек, который завидует. Я только радуюсь, тем более за своих близких друзей. Мы с раннего детства знакомы. У нас общаются и мамы, и отцы дружили. Поэтому я очень рад. У него отличная семья, и он достоин всего того, чего он добился.