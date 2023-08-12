Ковальчук высказался о натурализации легионеров в КХЛ
Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» неоднозначно оценил инициативу выдачи паспортов РФ иностранным хоккеистам, выступающим в КХЛ.
— Что скажете о выдаче гражданства легионерам?
— Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, не получать каждый раз визу, то почему нет.
40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.
Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».
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|Лада
|0
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|0
|0
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|0
|0
|9
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|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
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|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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