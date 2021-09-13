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Ковальчук вошел в тренерский штаб «Сибири»

09:27
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39-летний болельщик Александр Ковальчук подписал контракт с «Сибирью». Он стал победителем клубного проекта «Диванный эксперт». Контракт будет действовать только один день — 13 сентября.

Проект «Диванный эксперт» длился с 28 июля по 28 августа. Из 313 человек было выбрано только 15. На протяжении конкурса болельщики получали различные задания по теории хоккея. Они давали прогнозы и отвечали на вопросы, которые касались контрольных матчей команды.

Пресс-служба отмечает, что Александр был представлен команде и займет место в тренерском штабе во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча состоится 13 сентября в 15:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5822

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Екатерина Савостина все материалы автора

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