Ковальчук вернулся в Россию из США и присоединился к «Авангарду»

Новичок «Авангарда» Илья Ковальчук прибыл в расположение омского клуба. Он прилетел в Москву и сегодня пройдет медосмотр, а уже с завтрашнего дня приступит к тренировкам с командой.

Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В новой команде нападающий будет выступать под 17-м номером.

По информации «СЭ», зарплата нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний форвард провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.