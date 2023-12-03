Ковальчук вернется на лед 24 декабря в ретро-матче «Спартака» с «Куньлунем»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук 24 декабря проведет первый с 2021 года матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24. Хоккеист выйдет на лед в составе «Спартака» в игре с «Куньлунем».
«Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря против «Куньлунь Ред Стар» в ретро-матче на Малой спортивной арене в «Лужниках», — приводит слова председателя попечительского совета красно-белых Александра Якушева ТАСС.
Ранее «СЭ» сообщил, что в ближайшее время 40-летний россиянин заключит соглашение с красно-белыми.
Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он в 2021 году в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина.
40-летний хоккеист не выходил на лед с весны 2021 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Лада
|39
|20
|19
|48
|4
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|5
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
Результаты / календарь
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5.12
6.12
7.12
19.12
|3.12
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 3
|3.12
|15:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|3.12
|15:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|3.12
|17:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|3.12
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|3.12
|17:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|3.12
|17:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
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