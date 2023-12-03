Ковальчук вернется на лед 24 декабря в ретро-матче «Спартака» с «Куньлунем»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук 24 декабря проведет первый с 2021 года матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24. Хоккеист выйдет на лед в составе «Спартака» в игре с «Куньлунем».

«Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря против «Куньлунь Ред Стар» в ретро-матче на Малой спортивной арене в «Лужниках», — приводит слова председателя попечительского совета красно-белых Александра Якушева ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщил, что в ближайшее время 40-летний россиянин заключит соглашение с красно-белыми.

Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он в 2021 году в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина.

40-летний хоккеист не выходил на лед с весны 2021 года.