Ковальчук — усиление для «Спартака»? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис и Алексей Шевченко в эфире YouTube-канала «СЭ» обсудят последние события в хоккейном мире с нашим новым экспертом — известным нападающим, двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Потаповым. Начало — в 14.00 (мск).

Главные темы:

— новички «Спартака»

— как прошел Матч звезд КХЛ

— надо ли СКА переезжать на новую арену

— почему лидера «Спартака» не поехали играть за сборную

— КХЛ хочет вернуть старый лимит на легионеров

— обменяют ли все-таки Жафярова из «Ак Барса»