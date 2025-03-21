Ковальчук считает, что матчи между КХЛ и НХЛ станут уникальным историческим событием

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч команд КХЛ против НХЛ.

«Супер. Дай бог, чтобы это произошло. Классно, что президенты договорились. Теперь людям, которые будут это организовывать, надо довести дело до конца. Это будет уникальное историческое событие», — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.