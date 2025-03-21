Хоккей
21 марта, 13:05

Ковальчук считает, что матчи между КХЛ и НХЛ станут уникальным историческим событием

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч команд КХЛ против НХЛ.

«Супер. Дай бог, чтобы это произошло. Классно, что президенты договорились. Теперь людям, которые будут это организовывать, надо довести дело до конца. Это будет уникальное историческое событие», — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

  • Andrey Matovetsky

    Даже сложно понять для чего этот бред делать лиги абсолютно разные НХЛ все сильнейшие а КХЛ кто ? Гусев Радулов не смешите

    21.03.2025

  • Федот

    Всё это было! Было и прошло! Не надо примазыватся!

    21.03.2025

  • Сергей Щеглов

    Если сборную вы возглавит Вротенберг то лучше не надо

    21.03.2025

  • Kosta71

    Да хватит эту мертвую изначально новость палкой тыкать.

    21.03.2025

  • Ментяра

    А Юта с Югрой сыграют. Хочу Югра - Юта, и Магнитка - жуки колорадские, но, НЕ ВЕРЮ!

    21.03.2025

  • оппонент

    Лет через десять станут.

    21.03.2025

  • Сергей Кузнецов

    Спросите еще инопланетян! Только они на эту тему еще не давали комментарии!

    21.03.2025

