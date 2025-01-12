Ковальчук рассказал об успехах своего сына в футболе

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал о том, как складывается карьера его сына Филиппа в футбольном «Динамо».

— Как успехи вашего сына Филиппа в футболе?

— Неплохо. Сейчас начинается второй сезон. Посмотрим. В первый сезон заняли четвертое место — это обидно, потому что лидировали за шесть туров до конца. Но этим и интересен юношеский спорт, случиться может все что угодно. Академия «Динамо» очень классная. Видно, что и в первой команде играет много воспитанников. Они всегда держат курс на доверие молодежи, это хорошо.