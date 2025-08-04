Хоккей
4 августа, 16:15

Ковальчук — о завершении карьеры: «Скоро будет официально объявлено»

Федор Носов
Александр Абустин
корреспондент

Двукратный чемпион мира Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что скоро завершит игровую карьеру, но пока не думал над проведением прощального матча.

— Вы официально не объявляли о завершении карьеры. Есть еще желание поиграть?

— Я думаю, что скоро все будет официально объявлено. Я много раз говорил, что уже не так серьезно готовлюсь к сезону, как раньше. У меня больше свободного времени, поэтому получается играть в падел.

— Василий Кошечкин недавно провел прощальный матч. Вы хотели бы устроить что-то подобное?

— Я много раз говорил, что пока не совсем представляю, как это должно выглядеть, поэтому, когда будут какие-то мысли, обязательно сделаю что-нибудь интересное, — сказал Ковальчук «СЭ».

Илья Ковальчук.«Завершение карьеры? Скоро будет официально объявлено». Ковальчук — о последних событиях в нашем хоккее

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
