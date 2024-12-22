Ковальчук признался, что ждет от «Спартака» прогресса в Кубке Гагарина
Бывший нападающий «Спартака», олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение о выступлениях команды в текущем сезоне.
— Как вам результаты «Спартака»? Есть ощущение, что команда готова замахнуться на более серьезное выступление в Кубке Гагарина?
— Я бы очень сильно этого хотел. Переживаем за «Спартак». Классная команда, приехали новые ребята, которые поиграли в том числе в НХЛ. Тот же [Адам] Ружичка очень хорошо влился. Посмотрим. Команда играет в очень интересный, атакующий хоккей. Полные трибуны «Мегаспорта» о многом говорят. Будем болеть, переживать обязательно.
— Вы провели в «Спартаке» часть сезона. Выросла ли команда с тех пор?
— Конечно. Для тех ребят, которые раньше не имели такого опыта, все равно прошлый сезон был более-менее успешный. Команда никогда раньше не проходила первый раунд, кроме того момента, когда «Йокерит» убрали. Появились опыт, уверенность.
— Чувствуете, что сами тоже что-то дали ребятам?
— Надо спросить у них. Мне было приятно находиться в команде. Классные эмоции.
— Сожалеете ли, что Цыплаков покинул команду?
— Как я могу сожалеть? Это его желание. Он играет в сильнейшей лиге мира, доказывает, постоянно играет в основном составе... Тем более в такой команде, как «Нью-Йорк Айлендерс». Там из состава очень легко вылететь. Так что он молодец. Только удачи ему!
Красно-белые занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.
Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в 1999-2001 и в 2023-2024 годах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|22.12
|14:00
|
ЦСКА – Нефтехимик
|7 : 4
|22.12
|14:00
|
Северсталь – Автомобилист
|3 : 2
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -