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Сегодня, 15:45

Ковальчук признался, что ждет от «Спартака» прогресса в Кубке Гагарина

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение о выступлениях команды в текущем сезоне.

— Как вам результаты «Спартака»? Есть ощущение, что команда готова замахнуться на более серьезное выступление в Кубке Гагарина?

— Я бы очень сильно этого хотел. Переживаем за «Спартак». Классная команда, приехали новые ребята, которые поиграли в том числе в НХЛ. Тот же [Адам] Ружичка очень хорошо влился. Посмотрим. Команда играет в очень интересный, атакующий хоккей. Полные трибуны «Мегаспорта» о многом говорят. Будем болеть, переживать обязательно.

— Вы провели в «Спартаке» часть сезона. Выросла ли команда с тех пор?

— Конечно. Для тех ребят, которые раньше не имели такого опыта, все равно прошлый сезон был более-менее успешный. Команда никогда раньше не проходила первый раунд, кроме того момента, когда «Йокерит» убрали. Появились опыт, уверенность.

— Чувствуете, что сами тоже что-то дали ребятам?

— Надо спросить у них. Мне было приятно находиться в команде. Классные эмоции.

— Сожалеете ли, что Цыплаков покинул команду?

— Как я могу сожалеть? Это его желание. Он играет в сильнейшей лиге мира, доказывает, постоянно играет в основном составе... Тем более в такой команде, как «Нью-Йорк Айлендерс». Там из состава очень легко вылететь. Так что он молодец. Только удачи ему!

Красно-белые занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.

Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в 1999-2001 и в 2023-2024 годах.

Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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