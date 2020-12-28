Ковальчук прибыл в Москву и присоединился к «Авангарду». Фото

Нападающий Илья Ковальчук, на днях подписавший контракт с «Авангардом», прибыл в Москву для прохождения медосмотра, информирует пресс-служба омского клуба. Как отмечается, уже завтра 37-летний россиянин проведет первую тренировку с командой.

«Илья Ковальчук уже в Москве! Сегодня нападающий «Авангарда» пройдёт медосмотр, а завтра проведёт первую тренировку с командой. Ждём», — говорится в сообщении.

Напомним, «Авангард» заключил с Ковальчуком контракт по схеме «1+1». По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.