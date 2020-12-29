Ковальчук после перехода в «Авангард» рассказал, что не «закрыл дверь» в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал о подписании контракта с омским клубом.

— Как долго думали над решением перейти в «Авангард»?

— Недолго думал. Поступило предложение, посоветовался с семьей и решил поехать.

— Семья приехала с вами?

— Пока нет. Супруга приедет обязательно, дети — наверное, уже в плей-офф.

— Вы говорили, что мечтаете выиграть Кубок Стэнли. Рассчитывали остаться в НХЛ?

— Ждал конкретных предложений. В той ситуации, которая сложилась в мире, пришлось бы подождать. Я решил, что мне надо играть. Большой перерыв — в моем возрасте это не совсем правильно.

— Закрыли для себя дверь в НХЛ? Следили за «Авангардом»?

— Никаких дверей я не закрываю. За «Авангардом» следил не так пристально, последние матчи смотрел.

26 декабря 2020 года 37-летний хоккеист стал игроком омского «Авангарда», заключив однолетний контракт с опцией продления на сезон.

Прошлый сезон форвард провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

(Артур Хайруллин)