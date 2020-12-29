Ковальчук после перехода в «Авангард» рассказал, что не «закрыл дверь» в НХЛ
Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал о подписании контракта с омским клубом.
— Как долго думали над решением перейти в «Авангард»?
— Недолго думал. Поступило предложение, посоветовался с семьей и решил поехать.
— Семья приехала с вами?
— Пока нет. Супруга приедет обязательно, дети — наверное, уже в плей-офф.
— Вы говорили, что мечтаете выиграть Кубок Стэнли. Рассчитывали остаться в НХЛ?
— Ждал конкретных предложений. В той ситуации, которая сложилась в мире, пришлось бы подождать. Я решил, что мне надо играть. Большой перерыв — в моем возрасте это не совсем правильно.
— Закрыли для себя дверь в НХЛ? Следили за «Авангардом»?
— Никаких дверей я не закрываю. За «Авангардом» следил не так пристально, последние матчи смотрел.
26 декабря 2020 года 37-летний хоккеист стал игроком омского «Авангарда», заключив однолетний контракт с опцией продления на сезон.
Прошлый сезон форвард провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.
(Артур Хайруллин)
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