Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

«Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком, информирует сайт клуба.

По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В НХЛ Ковальчук всего за 13 лет провел 966 матчей, набрал 904 (454+450) очка. За 6 сезонов в КХЛ сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.