Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук заявил, что пока не знает, вернется ли он в «Спартак».

«Возвращаюсь ли в «Спартак»? Посмотрим, — сказал Ковальчук.

38-летний нападающий выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с командой он стал чемпионом Высшей лиги. В прошлом сезоне он вместе с «Авангардом» стал победителем Кубка Гагарина.

(Севастиан Терлецкий)