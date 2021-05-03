Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
18:47
Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук заявил, что пока не знает, вернется ли он в «Спартак».
«Возвращаюсь ли в «Спартак»? Посмотрим, — сказал Ковальчук.
38-летний нападающий выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с командой он стал чемпионом Высшей лиги. В прошлом сезоне он вместе с «Авангардом» стал победителем Кубка Гагарина.
(Севастиан Терлецкий)
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