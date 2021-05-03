Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

18:47
Теги:

Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук заявил, что пока не знает, вернется ли он в «Спартак».

«Возвращаюсь ли в «Спартак»? Посмотрим, — сказал Ковальчук.

38-летний нападающий выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с командой он стал чемпионом Высшей лиги. В прошлом сезоне он вместе с «Авангардом» стал победителем Кубка Гагарина.

(Севастиан Терлецкий)

Читайте также

Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень
«Арсенал» — «Спартак»: все голы матча
«Уважать надо людей». У Парфенова произошел конфликт со скамейкой «Спартака»
Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд