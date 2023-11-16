Ковальчук — о введении защиты шеи для хоккеистов: «Обязывать всех — это не совсем правильно»

Бывший форвард сборной России Илья Ковальчук высказался о целесообразности введения обязательной защиты шеи для хоккеистов.

В конце октября американский хоккеист «Ноттингема» Адам Джонсон умер из-за пореза шеи коньком в матче Британской хоккейной лиги (EIHL) с «Шеффилдом».

«Смерть Джонсона — это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай, но я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите. Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать. Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех — это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти все, что угодно. Это очень опасный вид спорта», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Западная хоккейная лига (WHL) ввела правило об обязательной защите шеи после трагической гибели Джонсона.