Ковальчук — о введении защиты шеи для хоккеистов: «Обязывать всех — это не совсем правильно»
Бывший форвард сборной России Илья Ковальчук высказался о целесообразности введения обязательной защиты шеи для хоккеистов.
В конце октября американский хоккеист «Ноттингема» Адам Джонсон умер из-за пореза шеи коньком в матче Британской хоккейной лиги (EIHL) с «Шеффилдом».
«Смерть Джонсона — это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай, но я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите. Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать. Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех — это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти все, что угодно. Это очень опасный вид спорта», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
Западная хоккейная лига (WHL) ввела правило об обязательной защите шеи после трагической гибели Джонсона.
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