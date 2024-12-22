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Сегодня, 15:29

Ковальчук: «В 2024-м играть точно не буду. Возвращение в «Авангард»? Посмотрим»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос о перспективах своей игровой карьеры.

— Со следующего сезона, возможно, в КХЛ войдет тульский АКМ. Есть слух, что вы войдете в команду, в клубе тоже вроде бы подтвердили.

— Да нет, я думаю, что Александр Зинурович (владелец АКМ — Прим. «СЭ») сказал, что мы общаемся, дружим... В Туле проходит турнир моего имени, в Твери тоже. Туда команда из Тулы постоянно приезжает. Поэтому они поддерживают тверской хоккей в том числе. У нас хорошие отношения. Что касается команды КХЛ — посмотрим. Все, что от меня будет зависеть, если нужна будет какая-то помощь — я это сделаю. Посмотрим, зачем слухи обсуждать?

— Вы для себя поняли, в каком направлении двигаться после завершения карьеры?

— Я уже давно понял. В первую очередь, семья. Сын старший со мной здесь [на матче КХЛ в Ташкенте]. Все свободное время провожу с ними.

— Вы приостановили игровую карьеру или уже закончили?

— В 2024 году точно играть не буду, ха-ха!

— Был разговор, что вы чуть ли не готовы вернуться в «Авангард»...

— Там произошло много изменений. Считаю, что очень правильных. Пришло много ребят, которые знают, как выигрывать. Тренер опытный пришел. Так что думаю, «Авангард» еще многим потрепет нервы в плей-офф.

— Но без вас.

— Ну, посмотрим.

Ковальчук находится без клуба после завершения контракта с московским «Спартаком» по окончании сезона-2023/24. Официально о завершении карьеры 41-летний спортсмен не объявлял.

Илья Ковальчук
Хоккей
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