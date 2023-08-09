Ковальчук назвал проблемой появление в сборной России получивших паспорт иностранных игроков

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что появление большого количества иностранных игроков, получивших российский паспорт, создаст проблему для национальной команды.

Этим летом паспорт РФ получил американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, также в процессе получения гражданства находится канадский форвард СКА Брендан Лайпсик.

«Если бы сделали в КХЛ ноль легионеров, то было бы больше игроков с российскими паспортами. Надо понять, для чего это делается: или человек с уважением относится к нашей родине, или для того, чтобы избежать места легионеров в команде. Если это второе, то я против этого.

Отношусь с огромным уважением к потенциальным игрокам сборной, но если этих легионеров берут в сборную России, значит, в нашем хоккее большие проблемы. У нас огромное количество пацанов, которые горят желанием играть за нашу команду. Надо в первую очередь рассматривать их кандидатуры», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

В КХЛ действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут включать в заявку на сезон не более троих иностранных хоккеистов.