Ковальчук назвал Гимаева великим хоккеистом и правильным человеком

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» высказался о знаменитом хоккеисте и комментаторе Сергее Гимаеве. В воскресенье в Уфе состоялся матч, посвященный 70-летию со дня его рождения.

— Что значил для вас Сергей Гимаев?

— Меня связывает с ним финал чемпионата мира 2008 года, когда он комментировал финал с Канадой. Его легендарные фразы после заброшенной шайбы в овертайме и перед этим, когда он искренне переживал. После некоторых игр он подходил ко мне, поддерживал меня, мы общались. Сергей Наильевич был великим хоккеистом и правильным человеком. Он умел находить общий язык и с игроками, и с болельщиками. Его уважали и очень любили на телевидение. Когда я узнал от Сергея (Гимаева-младшего. — Прим. «СЭ») о мероприятии, то сразу согласился.

— Путь в Уфу получился непростым?

— Обычный путь. Я просто был за границей. Должен был прилететь позже, а сделал это чуть раньше ради такого случая. Я был обязан это сделать.