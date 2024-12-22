Ковальчук: «Первый раз в Ташкенте, очень понравилось. Уже и плов, и самсу покушали»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ в Ташкенте между «Спартаком» и минским «Динамо».
Игра пройдет в столице Узбекистана в рамках инициативы КХЛ о популяризации хоккея и турнира.
— Эмоции самые позитивные, я первый раз в Ташкенте. Мне очень понравилось. Вчера вечером прилетели. Здесь живут друзья. Уже и плов покушали, и самсу попробовал. Впечатления отличные.
— Как вам сама идея проведения матча в Узбекистане, который пока не ассоциируется с хоккеем?
— Почему не ассоциируется?
— Первый раз клубы КХЛ приехали.
— [Местная] команда, так понимаю, даже выиграла чемпионат Казахстана в прошлом году (на самом деле «Хумо» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала — Прим. «СЭ»). Потом, была пандемия, и люди пересмотрели цели, куда хотят попасть. Но, думаю, они в принципе хотели играть в КХЛ. С такой инфраструктурой!
На местную команду, знаю, все время ходит полный стадион. Поэтому — почему нет? Детишки занимаются. Понятно, что дворцов спорта, льда не так много... Но они в самом начале своего пути. Поэтому круто, что КХЛ делает такие выездные матчи.
Ташкентский «Хумо» играл в ВХЛ в сезоне-2019/20, досрочно выйдя в плей-офф. В кубке Петрова команда дошла до 2-го раунда, после чего розыгрыш турнира был остановлен в связи с пандемией коронавируса. После этого клуб временно прекратил свою деятельность, но с 2022 года снова выступает в казахстанской лиге.
Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в 1999-2001 и в 2023-2024 годах.
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