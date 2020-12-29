Ковальчук дебютирует за «Авангард» завтра в матче с «Куньлунем»

Новичок «Авангарда» Илья Ковальчук дебютирует за омский клуб завтра, 30 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Об этом сам игрок заявил на пресс-конференции.

Напомним, «Авангард» заключил с Ковальчуком контракт по схеме «1+1». По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.