Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями после победы в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Автомобилиста» (4:3 2ОТ). Он сделал дубль и стал автором решающей шайбы.

— Хорошая игра получилась, в конце заработали удаления, большинство здорово сыграло, на характере вытащили. Серия продолжается — у них очень хорошая команда, будем готовиться к следующей игре.

— Илья, великолепная игра — первый гол и победный гол! До этого Хартли сказал, что вы играли будто в 22 года. Это правда? Как вы себя ощущаете?

— Когда с Толчинским и Зерновым играешь, то они тебя заряжают энергией, и на их фоне ты выглядишь чуть быстрее, чем на самом деле. Поэтому им спасибо, и надеюсь, что у Дениса ничего серьезного и будет готов скоро играть.

— Как вы готовили себя в перерывах, перед вторым овертаймом, потому что могло затянуться, чтобы по физике выдержать?

— Я себя хорошо чувствую: перед вторым овертаймом съел шоколадку «Аленка» — сработало!