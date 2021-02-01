Новичок «Рубина» Михаил Костюков объяснил, почему решил подписать контракт с казанским клубом.

— «Рубин» — большой клуб, я рад оказаться здесь, — цитирует игрока сайт казанцев. — Очень амбициозная молодая команда, которой по силам очень многое, подобраны сильные исполнители. Так вышло, что я один из самых возрастных в команде, мне 29 лет, наверно я впервые оказался в такой ситуации, но не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, хочется в этом клубе проявить себя и как можно выше подняться в турнирной таблице. Хочу отметить организацию команды, все на топовом уровне. Коллектив хороший, хорошо приняли. Давно хотел поработать с таким топовым тренером, как Леонид Викторович Слуцкий.

— Ты играешь на нескольких позициях. Какая тебе ближе?

— Я играл и на фланге, и центральным нападающим, и под нападающим. Поэтому проблем не должно быть.