Костюченок — о безголевой серии «Амура» в 4 матча: «Какие-то потусторонние силы на нас влияют»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1) заявил, что не понимает, почему команда не может прервать безголевую серию.

— Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют. Мы не можем забить четвертую игру кряду.

— В чем главная причина?

— Причина в скованности. Груз ответственности очень тяжелый. Ребят могут и имеют забивать, но такая ситуация необъяснима. В моей карьере не было такого.

Хабаровская команда не смогла поразить ворота соперника в четвертой встрече подряд, проиграв их с общим счетом 0:16.

Федор Носов