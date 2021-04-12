Космонавт Рязанский рассказал, как доставил на орбиту вымпел «Спартака»

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, как в 2017 году доставил вымпел хоккейного «Спартака» на орбиту.

«У нас всё, что доставляет космонавт на орбиту, должно быть сертифицировано и пройти проверку. Но мы имеем право в своих личных вещах взять какую-то символику. В своём первом полёте я возил вымпел московского университета, который заканчивал, вымпел футбольного «Спартака», во второй — взял вымпел хоккейного «Спартака». Так что это нормальная практика.

Печать на вымпеле? Эта печать живёт на борту международной космической станции, и она никогда не появится на Земле. Она будет уничтожена, утилизирована, а её штамп является доказательством того, что объект действительно побывал в космосе", — цитирует Рязанского официальный сайт клуба.

По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла ЦСКА со счетом 0-4, забросив всего 2 шайбы.