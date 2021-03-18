Кошелев не считает «Магнитку» фаворитом в серии с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Семен Кошелев 18 марта в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал ход первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (5:2).

«Очень плотная была игра. Мы играли в свою игру, не сбивались на провокации, которые пошли от «Авангарда» в третьем периоде. Пытались играть с шайбой. Удалений было много от эмоций. Они захлестывают. Не всегда получается контролировать себя. Никто не хочет проиграть. Несмотря на гостевую победу, не чувствую, что мы стали фаворитами серии», — считает Кошелев.

«Магнитка» повела в серии 1-0, вторая встреча состоится в субботу, 20 марта. Начало — в 17.00 (мск).