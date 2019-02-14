Кошечкин установил рекорд СССР и России по матчам среди вратарей

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин установил рекорд среди голкиперов по количеству игр в чемпионатах СССР и России, а также КХЛ. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Витязя" (4:1) стала для него 727-й.

Предыдущий рекорд (726 игр) принадлежал Александру Вьюхину, который разбился в авиакатастрофе со всей командой "Локомотив" 7 сентября 2011 года.

Кошечкин в суперлиге и КХЛ защищал цвета "Лады", "Ак Барса", "Металлурга" и "Северстали".