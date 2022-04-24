Кошечкин стал третьим вратарем, сыгравшим два матча подряд в финале на ноль

В Москве состоялся 4-й матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Металлург» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин сделал второй «сухарь» подряд.

Василий Кошечкин стал третьим вратарем, сыгравшим два матча подряд в финале на ноль. До этого такое достижение покорялось Илья Сорокину (ЦСКА) в 2019 году и Шимону Грубеца («Авангард») в 2021-м.