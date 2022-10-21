Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, который провел 90 сухих матчей

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 90 матчей на ноль, сообщает пресс-служба лиги.

21 октября магнитогорский клуб обыграл «Барыс» со счетом 5:0 в регулярном чемпионате КХЛ. Кошечкин оформил шат-аут, отразив все 19 бросков и стал первым вратарем в КХЛ, которому удалось провести 90 сухих матчей.

Для достижения этого показателя 39-летнего хоккеисту потребовалось 743 матча.