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Кошечкин провел 400-й матч за «Магнитку»

09:50
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Вратарь Василий Кошечкин провел за «Металлург» из Магнитогорска 400-й матч. Юбилейной для него стала игра регулярного чемпионата КХЛ против его бывшего клуба «Северстали» (4:2).

Кошечкин выступал за «Магнитку» в сезоне-2009/10 и вернулся в команду в 2013 году. В составе «Металлурга» он выиграл два Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 году).

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