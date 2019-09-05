Кошечкин провел 400-й матч за «Магнитку»
09:50
Вратарь Василий Кошечкин провел за «Металлург» из Магнитогорска 400-й матч. Юбилейной для него стала игра регулярного чемпионата КХЛ против его бывшего клуба «Северстали» (4:2).
Кошечкин выступал за «Магнитку» в сезоне-2009/10 и вернулся в команду в 2013 году. В составе «Металлурга» он выиграл два Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 году).
У нас тут классные юбилейные цифры — Василий Кошечкин вчера провел за «Металлург» 400-й официальный матч! pic.twitter.com/pHVlT7JCsP— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) September 5, 2019