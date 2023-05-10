Кошечкин — о «России 25»: «К сборной всегда был огромный интерес»

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин оценил решение ФХР провести майское турне сборной «России 25».

«Это огромный шаг для популяризации хоккея. Во многих городах игру сборной видели лишь по телевизору, а сейчас у болельщиков нескольких российских городов и Минска появилась отличная возможность увидеть игру команды воочию. В Красноярске на игре было семь тысяч зрителей. К сборной всегда был огромный интерес, об этом можно судить и по рейтингу телетрансляций. Казалось бы, обычные товарищеские матчи, а тем не менее все они транслируются в прямом эфире. Активно обсуждают игру сборной в интернете», — цитирует Кошечкина «Чемпионат».

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 12 и 13 мая россияне сыграют с белорусской командой в Туле, а 15 и 16 мая — в Минске.