Кошечкин побил рекорд Сорокина по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин установил новый рекорд по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина.

В пятом матче финала с ЦСКА серия Кошечкина без пропущеных голов превысила 140 минут 45 секунд. Он побил рекорд Ильи Сорокина, который в финале 2019 года в составе ЦСКА не пропускал на протяжении 137 минут 55 секунд.

Сегодня, 26 апреля, в пятом матче финальной серии с ЦСКА в Магнитогорске Кошечкин в первом периоде сохранил ворота нетронутыми. До этого московская команда не забивала «Магнитке» две игры подряд в Москве. Сухая серия вратаря «Металлурга» продолжается.