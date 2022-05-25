Кошечкин еще не принял решения о продлении контракта с «Металлургом»

Голкипер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин еще не принял решения о продлении контракта. Об этом сообщил вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

«Кто входит в нашу сферу интересов, я стараюсь не распространяться, потому что у некоторых клубов сразу возникает тоже интерес.

Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, еще не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба", — сказал Ласьков ТАСС.

39-летний Кошечкину в составе «Металлурга» дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016).

Кошечкин является чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2018), а также серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.