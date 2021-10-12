Коршков прокомментировал победу «Локомотива» в матче с московским «Динамо»

Форвард «Локомотива» Егор Коршков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:1). Нападающий отметился первой заброшенной шайбой в сезоне.

«Хорошая, командная победа. Где нужно — потерпели, дождались своих моментов, забили. Давило ли то, что не мог забить? С одной стороны, конечно, давило психологически, очень хотелось скорее забить и сбросить этот груз с плеч. Я думаю, что дальше будет легче, не буду больше зацикливаться на этом. Успела ли команда привыкнуть к новому тренерскому штабу, к новым требованиям? Не сказать, что много нового у нас появилось, изменили лишь некоторые моменты в игре. Что было до этого, то и осталось», — приводит слова Коршкова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» с 18 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Динамо» с 24 очками лидирует на Западе.