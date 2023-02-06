Шевченко — об отставке Гришина из «Спартака»: «Его попросили уйти»

Корреспондент «СЭ» Алексей Шевченко в своей ежедневной авторской рубрике «Обзор дня» прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Игоря Гришина.

— В «Спартаке» снова решили поменять концепцию и отправили в отставку главного тренера Игоря Гришина. Официально сообщается, что он сам написал заявление об уходе, но ни одному специалисту не пришло бы в голову уходить из КХЛ. Бывают семейные обстоятельства, только Гришин остается в системе и возглавит «Химик». Конечно же, его попросили уйти, а причину сформулировали такую, чтобы сохранить лицо.

Понятно, что у команды неудачная серия, красно-белые вне зоны плей-офф, но ведь при назначении Гришина нам говорили, что спортивный результат — не ключевой. Мол, пора развивать молодежь, которой очень много в системе клуба. И именно Гришин умеет работать с перспективными, давая им продемонстрировать свои лучшие качества. Да, хотелось бы в плей-офф, но если не получится в нынешнем сезоне, то ничего страшного.

Оказалось, что обманывали. Как, впрочем, и Бориса Миронова. Ему-то в вину ставили то, что он не доверяет молодежи, а команда показывает скучный хоккей. Правда, тогда клуб шел в восьмерке и поводов для увольнения не было. Так какая отставка была ошибкой-то?

Четко на этот вопрос никто не ответит. Потому что «куратор» «Спартака» Олег Усачев — фигура непубличная. Он не дает интервью, все время находится в тени, даже когда как-то в Музее хоккея проходило совещание клубов, руководитель предпочел покинуть зал через черный ход, чтобы ни с кем не видеться, — отметил журналист «СЭ».