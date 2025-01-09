Нападающий СКА Короткий — о матче со «Спартаком»: «Не хватило реализации и концентрации в обороне»

Нападающий СКА Матвей Короткий назвал основные причины разгромного поражения своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:5).

«Это хоккей. Тут кто меньше ошибается и больше реализовывает свои моменты, тот и выигрывает. Где-то нам реализации не хватило, где-то концентрации в обороне. В целом провели хорошую игру. Я не могу сказать, что мы плохо играли — мы играли даже хорошо. Где-то допустили чуть больше ошибок, чем соперник», — приводит слова хоккеиста «ВсеПроСпорт».

СКА после 42 матчей занимает 5-е место в Западной конференции с 54 очками. «Спартак» занимает 2-е место на «Западе» с 57 очками после 41 матча.