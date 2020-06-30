КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Коростелев вернулся в ЦСКА

30 июня 2020, 17:30
Теги:

Нападающий Никита Коростелев присоединился к ЦСКА в результате обмена и подписал контракт до конца сезона-2020/2021, сообщает сайт московского клуба.

В минувшем сезоне, проведя 7 матчей и набрав 8 (4+4) очков в «Звезде» (ВХЛ), нападающий перешел в «Адмирал». В составе команды из Владивостока Коростелев дебютировал в хоккее на высшем уровне. В своем третьем матче в КХЛ нападающий сделал голевую передачу, в шестом забросил свою первую шайбу в КХЛ и помог команде разгромить «Ак Барс» со счетом 5:1. В 22 матчах за «Адмирал» Коростелев набрал 7 (4+3) очков.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/nikita_korostelev_vernulsya_v_tsska/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир