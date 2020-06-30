Коростелев вернулся в ЦСКА

Нападающий Никита Коростелев присоединился к ЦСКА в результате обмена и подписал контракт до конца сезона-2020/2021, сообщает сайт московского клуба.

В минувшем сезоне, проведя 7 матчей и набрав 8 (4+4) очков в «Звезде» (ВХЛ), нападающий перешел в «Адмирал». В составе команды из Владивостока Коростелев дебютировал в хоккее на высшем уровне. В своем третьем матче в КХЛ нападающий сделал голевую передачу, в шестом забросил свою первую шайбу в КХЛ и помог команде разгромить «Ак Барс» со счетом 5:1. В 22 матчах за «Адмирал» Коростелев набрал 7 (4+3) очков.