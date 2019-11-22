Коростелев стал игроком ЦСКА
16:56
ЦСКА подписал двусторонний контракт с нападающим Никитой Коростелевым, информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на один год.
Ранее стало известно, что клуб Американской хоккейной лиги «Кливленд» расторг контракт с Коростелевым. Форвард подписал контракт с «Кливлендом» перед началом сезона. Однако он не пробился в АХЛ и выступал в лиге Восточного побережья за «Джексонвилл», в 9 матчах набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус» 7.
Коростелев является воспитанником ЦСКА.
.@hccska заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим @NKoro35 #KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) November 22, 2019
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