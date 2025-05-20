Коромыслов: «Будем смотреть, выдержит ли «Локомотив» следующий матч»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«Старались что-то изменить и вроде получилось это сделать. Так же играли в силовой хоккей, но более обдумано. Однако счет снова не в нашу пользу. Есть ли психологический момент? Будем смотреть, выдержат ли они следующий матч. Три года назад «Металлург» вел 3-1 в серии, но ЦСКА забрал Кубок Гагарина. Нам нужно продолжать давить, играть в свою игру, биться с желанием, чтобы у всех горели глаза, и это принесет результат», — приводит слова Коромыслова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» проигрывает «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-3. Следующий матч между командами состоится 21 мая в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.