Коромыслов — о поражении от «Локомотива»: «Трактор» мог забирать победу»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подвел итоги третьего матча финала плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:5).

«Могли забирать победу, играли хорошо и ни в чем не уступали, но, к сожалению, во втором периоде мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Думаю, надо что-то изменить в прохождении средней зоны, а в остальном мы в целом выполняли свою работу» — сказал Коромыслов в интервью пресс-службе клуба.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.