Защитник «Спартака» Королев поделился мнением об играх с ЦСКА: «Все матчи с армейцами одинаковые, всегда идет борьба кость в кость»

Защитник «Спартака» Вениамин Королев высказался о победе над ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ и атмосфере во время игры. В четверг, 7 ноября, красно-белые обыграли армейцев на выезде со счетом 2:1.

«Все игры с ЦСКА одинаковые, всегда борьба кость в кость. Сегодня все парни вышли заряженными на победу, потому что это принципиальный матч, это дерби. Сегодня был солд-аут на трибунах, и мы были обязаны побеждать.

Я слышал и болельщиков «Спартака» и фанатов ЦСКА. В конце игры, казалось, вся арена кричала «Вперед, «Спартак»!». Поэтому, мне кажется, и те, и другие болельщики одинаково громко поддерживали команды. Но для нас нет разницы, чьих фанатов мы больше слышим. Самое главное, что это был крутой матч, главная игра вечера, думаю», — сказал Королев Legalbet.

«Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея 33 очка. Следующим противником красно-белых будет «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдет 10 ноября.